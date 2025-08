Lewis Hamilton ha hablado nuevamente sobre su mal paso por Ferrari y dejó un mensaje que puede preocupante para sus seguidores.

El siete veces campeón del mundo habló con la prensa en la previa al GP de Hungría sobre el descanso de verano y dijo lo siguiente: "Estoy seguro de que habrá algunas lágrimas en algún momento, y creo que eso es realmente saludable. Esta ha sido definitivamente... O sea, las últimas temporadas, quién sabe cuántas, han sido difíciles, a su manera.

"Esta ha sido sin duda la más intensa, diría yo. Desde el punto de vista laboral, la integración en una nueva cultura, en un nuevo equipo. No ha ido del todo bien en todos los aspectos, y ha sido una verdadera batalla. Sí, mi espíritu, definitivamente necesito desconectar y recargar energías, estar con los niños, reír, soltarme.

"Estoy seguro de que lloraré en algún momento, y creo que eso es muy saludable. Pero siempre me entusiasma competir. Me encanta lo que hago do. Me encanta estar en Red. Me encanta trabajar con este equipo. Tengo mucha confianza en él. Es muy difícil de explicar, pero ya la tenía mucho cuando estaba en mi equipo anterior.

"Con el tiempo, se construye esa camaradería, y veo la pasión en este equipo, y me encanta. Solo quiero aportar lo mejor que pueda. Claro, necesito hacer la mayor parte de eso, sobre todo en la pista, y no siempre lo logro. Pero también, entre bastidores, veo que siempre podemos mejorar, y hay cosas en las que puedo mejorar. Estoy muy emocionado por este descanso.

"Creo que todos, especialmente los de la fábrica, disfrutarán mucho de este tiempo con su familia, y volveremos con mucha energía para la segunda mitad", comentó.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

