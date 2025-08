Lewis Hamilton ha mostrado su total respaldo a Fred Vasseur, quien sigue liderando el equipo de Ferrari tras la reciente extensión de su contrato. El siete veces campeón del mundo se muestra satisfecho de contar con el hombre que lo llevó hasta el equipo italiano y que seguirá siendo su jefe.

El piloto británico, quien llegó a Ferrari gracias a Vasseur, dejó claras sus palabras: "Mis comentarios positivos sobre Fred son bien conocidos, no hay nada más que decir. Apenas me enteré ayer. Es la decisión correcta, Fred fue quien me trajo aquí y quiero seguir adelante", según informó PlanetF1.

Mientras el piloto británico se dedica a reforzar la estructura del equipo en Ferrari, manifiesta una total confianza en Vasseur. "Creo que Fred es muy similar en ese sentido. Todavía estoy aprendiendo cómo le gusta trabajar a Fred, pero confío plenamente en él, como siempre he dicho", afirmó Hamilton.

Relacionado: McLaren, en GUERRA y Fernando Alonso hace MILAGRO en las prácticas del GP de Hungría

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!