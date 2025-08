Red Bull Racing ha revelado conversaciones con Andrea Kimi Antonelli en medio de muchas críticas sobre el reemplazo de Sergio Pérez.

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, confesó lo sucedido en una entrevista con F1Insider: "Me dijo que no tenía confianza en el coche. No quiero hacer comentarios externos sobre cómo funcionan las cosas en otros equipos.

"Antonelli es, sin duda, muy rápido, pero también es un piloto muy joven. Curiosamente, hablamos brevemente en el hotel de Spa y me dijo que no tenía confianza en el coche. En cuanto lo empujaba, perdía el control.

"Es más una cuestión mental, y parece que con su coche, al igual que con el nuestro, es crucial estar en la ventana de rendimiento. Cuando funciona, es mucho más rápido y, por supuesto, un piloto como Russell lo hace con mucha más facilidad.

“Mercedes, gracias a Dios, no tiene el lujo de un segundo equipo”, comentó el directivo de la escudería austriaca.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

