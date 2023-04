Se corrió el Gran Premio de Long Beach en la IndyCar Series, y desafortunadamente no fue el mejor de los días para Patricio O'Ward, que terminó en el lugar número 17 y perdió el liderato del campeonato.

La carrera fue encantadora, pero para el equipo de Andretti que se llevó el 1-2 de la carrera con Kirkwood y Grosjean, el español Alex Palou tuvo una decente actuación al terminar dentro de los cinco mejores después de una accidentada carrera.

La precaución le dio frutos al español ya que no fue afectado por la bandera amarilla ocasionada por Helio Castroneves, y al mexicano un percance lo mandó hasta el lugar doce muy pronto en la carrera cuando había iniciado en cuarto.

FIRST TIME WINNER@KKirkwoodRacing secures his first NTT INDYCAR SERIES victory.#INDYCAR // #AGPLB pic.twitter.com/khLIoEo5T5