¡Alonso revela problema con FANS de la F1!

¡Envejecer es simplemente otra forma de vivir! La edad es solo un número! La edad solo importa cuando, como un buen vino, mejora con el tiempo!

En muchos hogares del mundo se lucen estas frases en imanes para nevera, reflejando ese espíritu de "vive, ríe, ama" que, aunque no sea del gusto absoluto de todos, merece reconocimiento.

Me gusta imaginar que Fernando Alonso cuelga una de estas citas en su cobertizo como recordatorio de que aún tiene de sobra la capacidad para enfrentarse a las jóvenes promesas de la Fórmula 1. Y es que, ¿quién lo hubiera pensado? El campeón, que cumplió 44 años esta semana, sigue demostrando en cada fin de semana que puede superar a su más joven compañero de equipo, Lance Stroll.

De hecho, este año el piloto canadiense ni siquiera ha logrado batir a Alonso en la sesión de clasificación. Y si el español consigue, en 2026, un Aston Martin capaz de ganar campeonatos, no cabe duda de que peleará por un tercer título mundial.

Sin embargo, para muchos jóvenes seguidores que se enamoraron del deporte tras ver la serie documental de Netflix Drive to Survive, esta realidad resulta sorprendente. Según Car Magazine Brasil, el talento de los pilotos con más experiencia les ha dejado impactados.

Durante el Gran Premio de Bélgica le hicieron esta pregunta a Alonso. Con claridad, el español dejó un mensaje para aquellos fans que opinan de manera similar sobre él y sobre Nico Hulkenberg, quien alcanzó su primer podio en la F1 este año en Silverstone.

—A nosotros apenas nos importa lo que piense la nueva generación de seguidores —declaró Alonso.

¿Es realmente un problema la edad de Alonso en la F1?

La polémica de "nosotros contra ellos" que algunos veteranos tratan de avivar ya está pasada de moda, como aquel pan reciclado en la sección de ofertas de cualquier supermercado. Al fin y al cabo, ¿quién recuerda esos detalles cuando se empieza a ver la F1?

Ya sea que se trate de los inicios o de la última carrera, todos los aficionados tienen cabida en este deporte.

No son solo los fans de Netflix quienes se quejan: el veterano entusiasta Jeremy Clarkson, de 65 años, calificó a Lewis Hamilton de "demasiado viejo" y en declive el año pasado. Muchos hombres de mediana edad no pierden ocasión para destacar la edad de Hamilton. Entonces, ¿por qué recaen las críticas sobre los seguidores más jóvenes?

En la rueda de prensa, Alonso dejó claro a estos críticos, visiblemente desconcertados ante la pregunta, el inmenso esfuerzo que invierte en la Fórmula 1.

A los 44, Fernando Alonso es el piloto de F1 de mayor edad en la parrilla en 2025

«Solo nos concentramos en ganar carreras, en trabajar al máximo con el equipo y en ofrecer un rendimiento constante. Quienes ven las carreras por televisión no tienen la imagen completa de lo que sucede ni comprenden las diferencias de rendimiento entre los coches. Así que, si el próximo año Nico y yo contamos con un coche ganador, logramos ocho victorias consecutivas y luchamos por el campeonato, algunos dirán que hicimos algo distinto en invierno o que seguimos un método de entrenamiento especial para conducir en esas condiciones.

Cuando cosechamos los resultados, lo único que queremos es compartirlos con nuestros fans alrededor del mundo. No es que no valoremos a los aficionados —al contrario, los queremos—, pero la forma en que conducimos no es algo en lo que seamos dependientes de su aprobación.»

Si eres un fan de Netflix que cree que Fernando Alonso ya es demasiado mayor, ¡piénsalo de nuevo! No tienes en cuenta todo lo que este campeón aporta y, sinceramente, no necesita demostrar nada a nadie.

Aunque dudo que muchos seguidores de Drive to Survive se sientan obligados a exigirle explicaciones, en una época en la que las batallas culturales surgen en cada rincón, ¿por qué no encender una chispa también en una rueda de prensa de la FIA? ¡Eso daría para una frase inolvidable!

