Piloto de Aston Martin es EXCLUIDO y visto llorando en el GP de Bélgica

Las redes sociales están impactadas tras la aparición de imágenes de Lance Stroll en Spa-Francorchamps, Bélgica.

El piloto canadiense parecía haber quedado completamente aislado antes del inicio del Gran Premio, sin recibir la atención de sus compañeros de Fórmula 1.

En Instagram se difundieron vídeos grabados en las horas previas a la carrera belga. En ellos se observa a varios pilotos conversando y riendo mientras se dirigen al coche para el tradicional desfile de pilotos.

La mayoría iba en grupos, pero Stroll se mostraba completamente solo. Durante el recorrido por el circuito se ve a sus rivales saludando al público con entusiasmo, mientras él permanecía apartado, con capucha puesta y mirando hacia el frente. Además, casi todos los pilotos se ubicaron en el lateral izquierdo del vehículo, excepto Stroll, que se colocó a la derecha.

La empatía de las redes por el aislamiento de Stroll

Stroll parecía absorto en sus pensamientos, ajeno al ambiente festivo que se respiraba entre sus compañeros. Mientras los demás pilotos reían y se divertían, él se mostraba distante y enfocado en su teléfono. A pesar de que se sabe que no es el más extrovertido, muchos internautas expresaron su pesar.

"Sé que a él probablemente no le importe, pero esto me entristece profundamente", publicó Liv Tyler, quien compartió el vídeo.

En otras reacciones se le vio recibir mensajes de apoyo, como: "Pobre chico, me duele verlo así. El hecho de no ser el mejor piloto no justifica su exclusión. Esto duele de verdad" y "Creo que este año me vuelvo fan de Lance Stroll".

Mira las imágenes de Stroll en Spa a continuación:

