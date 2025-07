Hamilton es PREMIADO tras una fantástica carrera de recuperación en Bélgica

La temporada de Fórmula 1 2025 ya está sobre ruedas y, en cada carrera, los aficionados pueden votar por su piloto del día. En este artículo te mantendremos informado durante todo el año sobre cómo evoluciona este reconocimiento.

El premio “Piloto del día” es un distintivo oficial de la Fórmula 1 introducido en 2016. No se trata de quién ganó la carrera ni de quién tiene el coche más rápido, sino de reconocer al piloto que, según el público, ha sacado lo mejor de sí al superar desafíos.

En Bélgica, Lewis Hamilton se alzó con el título de Driver Of The Day. Empezó la carrera con unas recuperaciones impresionantes y realizó la primera parada en boxes de manera estratégica.

Tras partir desde la posición 18, logró terminar séptimo, lo que le valió el reconocimiento de un 38,8% de los votantes.

Entre otros, Oscar Piastri (10,6%), Charles Leclerc (9,6%), Lando Norris (6,7%) y Alexander Albon (6,3%) también recibieron votos.

Premio Piloto del Día 2025

Race Piloto del día Posición final Votos GP Australia Lando Norris 1 20,7% GP China Kimi Antonelli 8 20,7% GP Japón Yuki Tsunoda 12 23,7% GP Bahrein Lewis Hamilton 5 29,6% GP Arabia Saudí Max Verstappen 2 23,3% GP Miami Oscar Piastri 1 20,7% GP Emilia-Romagna Max Verstappen 1 19,0% GP Mónaco Charles Leclerc 2 20,1% GP España Max Verstappen 10 19,7% GP Canadá Kimi Antonelli 3 27,3% GP Austria Gabriel Bortoleto 8 30,0% GP Gran Bretaña Nico Hülkenberg 3 49,0% GP Bélgica Lewis Hamilton 7 38,8% GP Hungría – – – GP Países Bajos – – – GP Italia – – – GP Azerbaiyán – – – GP Singapur – – – GP Estados Unidos – – – GP Ciudad de México – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dabi – – –

¿Cómo se elige al Piloto del Día?

Al concluir cada carrera, el título de Driver Of The Day se concede al piloto que reciba el mayor número de votos de los aficionados. La votación está abierta desde el inicio del evento hasta los momentos finales de la competición.

¿Cómo puedes votar por el Piloto del Día?

Votar por tu piloto favorito es muy sencillo. Solo tienes que visitar la página oficial de votación de la Fórmula 1 y emitir tu voto.

¿Recibe algún premio el Piloto del Día?

Los pilotos no obtienen ningún incentivo económico ni bonificación por ser nombrados Driver Of The Day. Este reconocimiento es, simplemente, un homenaje por parte del público a su rendimiento en la pista.

