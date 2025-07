Antonelli explica su CRISIS en el GP de Bélgica

Kimi Antonelli atraviesa un fin de semana complicado en Bélgica. El joven piloto de Mercedes se quedó en la posición 18 y, en declaraciones a GPFans, confirmó que iniciará el Gran Premio de Bélgica el domingo desde los boxes.

Fue eliminado en Q1, llegó a la rueda de prensa en último lugar y se notaba su frustración.

El italiano explica que terminar en la posición 18 refleja el inicio de la temporada europea: "Desde el comienzo de la temporada he tenido problemas para confiar en el coche. Siento que he retrocedido, y este es un momento muy difícil para mí. No cuento con la confianza necesaria para presionar al máximo. Ayer exigí demasiado y perdí el control, lo que ha mermado aún más mi seguridad".

Relacionado: Confirman ATAQUES contra Colapinto desde Europa

El estilo de conducción de Antonelli genera problemas

El W16 tiene unas limitaciones claras que no se ajustan a su forma de conducir. "Hace un tiempo que conocemos los límites, pero mi estilo de pilotaje solo agrava los inconvenientes", confiesa.

Sin embargo, el joven italiano no se rinde: "Aún hay margen para mejorar y estoy en busca de ese atisbo de estabilidad. Mi manera de conducir es bastante agresiva en comparación con la de George; intento llevar mucha velocidad a las curvas y, con las restricciones que tenemos, ello exacerba los problemas. Estoy trabajando en ajustar mi estilo de conducción".

Además, Antonelli reveló que Mercedes realizará ajustes en el coche, por lo que arrancará la carrera en Spa-Francorchamps desde los boxes. "Vamos a modificar el vehículo y, por ello, saldremos desde los boxes", concluye.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!