Charles Leclerc lanzó el mensaje más esperado por los seguidores de Ferrari para el Gran Premio de Bélgica.

Entrevistado por los medios de comunicación, el piloto monegasco dijo lo siguiente sobre su rendimiento en la qualy: "Es un paso positivo; puedo sacarle más partido al coche.

"En el Reino Unido, cuando el coche iba bien, no era así porque era muy difícil sacarle el máximo partido. Este fin de semana, mi configuración es mejor y está en el momento adecuado.

"Tengo una configuración un poco menos extrema y eso me ayudó a usar el coche un poco más. Hoy, todas las vueltas fueron buenas, gracias al equipo de Maranello. Estamos mucho más cerca de lo esperado.

"Muy contento. Desde el principio de la temporada, no he tenido esa sensación con este coche. Tengo la impresión de que con las mejoras vamos por buen camino; me ayudan a sacar más provecho, así que es positivo, y por eso estoy muy contento", finalizó.

¿Qué pasó en la qualy del GP de Bélgica?

Lando Norris venció a Oscar Piastri y se llevó la pole position para el Gran Premio de Bélgica, aunque el resultado más destacado lo obtuvo Charles Leclerc. El corredor monegasco logró vencer a Max Verstappen y se quedó con la P3 de la clasificación para la carrera en Spa-Francorchamps.

Detrás de ellos quedó Alexander Albon, por delante de George Russell, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto. En la Q2 la única sorpresa fue la salida de Carlos Sainz en P15, aunque los demás no representaron eliminaciones inesperadas.

Hablamos de Esteban Ocon, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg quienes no pasaron a la Q3. La primera ronda de eliminación de la clasificación del Gran Premio de Bélgica tuvo dos campeones del mundo fuera de los primeros 15. Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron quienes quedaron eliminados, aunque el piloto de Ferrari fue debido a que la FIA le borró una de sus vueltas por exceder los límites de pista.

Junto con los dos campeones, Franco Colapinto, Kimi Antonelli y Lance Stroll quedaron fuera en la Q1. Una auténtica sorpresa tener estos nombres fuera en la primera ronda de la qualy.

