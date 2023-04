Kyle Kirkwood se llevó la pole para el Gran Premio de Long Beach de la IndyCar, por su parte, Patricio O'Ward empezará desde la sexta posición.

Con un tiempo en 1:06.287, el piloto de Andretti obtuvo su primera pole y saldrá desde la primera posición en la carrera de este domingo.

El corredor mexicano había mostrado una buena velocidad y se estaba peleando la mejor vuelta con Romain Grosjean; sin embargo, tuvo un error en su último intento que lo mandó al fondo del Fast Six.

En la primera ronda del Grupo 1 se clasificaron Kirkwood, Ericsson, Herta, Rosenqvist, Rossi y Newgarden.

De manera increíble, Will Power quedó fuera y no pudo pasar a la siguiente ronda, siendo el piloto más destacado del grupo que quedó eliminado. Además, Malukas quedó fuera por un duro golpe.

En la ronda que decía el orden del segundo grupo de corredores, se clasificaron Palou, Dixon, O'Ward, Armstrong, Grosjean y McLaughlin.

La lista de eliminados la lideró Pagenoud, seguido por Castroneves, Ferrucci, De Francesco, Illot, Rahal, Canapino y Daly.

Con varios pilotos destacados, Grosjean lideró los tiempos de la sesión que daba el pase a la pela por la pole position.

Atrás del francés llegaron O'Ward, Kirkwood, Ericsson, Palou y Dixon. Por otro lado, quedaron fuera Herta, Newgarden, McLaughlin, Rosenqvist, Rossi y Armstrong.

Este último tuvo un choque que provocó la salida de una bandera roja a menos de un minuto que finalizara la sesión.

