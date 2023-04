McLaren, con Pato O'Ward presente, ha levantado las cubiertas de un trío de impresionantes diseños retro que el equipo correrá en las 500 Millas de Indianápolis de este año.

La carrera principal de IndyCar a menudo ve a los equipos correr con decoraciones alternativas en un intento por capturar la atención del público espectador. En este caso, el equipo de Woking ha optado por aplicar colores distintivos que celebran el histórico éxito de la Triple Corona del equipo.

O'Ward, piloto mexicano, usará un diseño que hace homenaje a la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1995. Felix Rosenqvist tendrá en su auto la decoración que está inspirada en el McLaren que ganó el Gran Premio de Mónaco de 1984. Y finalmente, Alexander Rossi usará el auto que recuerda a la victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 1974.

"Estamos orgullosos de haber logrado la prestigiosa Triple Corona del automovilismo como constructores", dijo Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

"En nuestro 60.º año, estamos brillando sobre el legado del equipo que construyó Bruce McLaren y el papel que juega en impulsar nuestras ambiciones para el futuro del equipo.

“Como fanático de McLaren de toda la vida, recuerdo con cariño la dramática victoria de Alain Prost en Mónaco en 1984 y el increíble momento en que el equipo conquistó Le Mans en su debut.

"Mientras tanto, la primera victoria de Johnny Rutherford en la Indy 500 en papaya es uno de los momentos más importantes en la historia de McLaren Racing.

"No veo la hora de ver a nuestra alineación de cuatro autos repleta de estrellas ondeando los colores de nuestras victorias en la Triple Corona en la Indy 500 de este año”, dijo Brown.

