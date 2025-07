Lewis Hamilton ha utilizado el ejemplo de Fernando Alonso como excusa ante su pésimo momento que vive en Ferrari.

Cuestionado por los medios de comunicación, el corredor siete veces campeón del mundo se pronunció sobre los malos resultados que ha obtenido con la Scuderia en 2025: "Si miras al equipo durante los últimos 20 años, han tenido pilotos increíbles: Fernando, Kimi, Sebastian, son pilotos increíbles, pero no ganaron ningún título.

"Me niego a que eso me pase a mí. Si haces lo mismo, obtienes los mismos resultados, así que lo estoy desafiando todo. Son muy receptivos. Estoy aquí para ganar, no tengo mucho tiempo, así que es hora de la verdad", comentó el británico.

Relacionado: Lewis Hamilton revela LA PEOR NOTICIA posible para Ferrari en 2025

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Reino Unido entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como claro vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una muy mala experiencia al tener que abandonar de nuevo la carrera tras un toque de Hadjar.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde dispareja, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz quedó fuera de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton por fin dejó muy atrás a Charles Leclerc.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!