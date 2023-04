Aloisio Hernández

Sábado 15 Abril 2023 10:08

Fernando Alonso dice que su victoria en el Campeonato Mundial de Resistencia demuestra que siempre ha sido competitivo.

El bicampeón de F1 ha marcado un hat-trick de podios para dar inicio a la nueva temporada de F1. Esto sigue a su cambio de Alpine a un Aston Martin en forma y con un gran ritmo.

Max Verstappen ha señalado que Alonso debería tener más que su cuenta actual de 32 victorias en F1. Esta es una cifra afectada por el declive de Ferrari al comienzo de la era turbo-híbrida en 2014, antes de la desafortunada mudanza de Fernando a McLaren en 2015, cuando el equipo llegó a su punto más bajo.

Esa caída llevó al español a abandonar la F1 para perseguir la llamada 'triple corona', llevándolo a ganar dos veces las 24 Horas de Le Mans, más el título WEC 2018-19, aunque no logró atrapar las 500 Millas de Indianápolis.

Alonso ha estado en todos los podios de 2023

En forma

El bicampeón de F1 dice que sus logros en autos deportivos para Toyota deberían haber demostrado que su velocidad no había disminuido en su tiempo fuera de la F1, a pesar de que solo logró un podio en su regreso a la máxima categoría con Alpine en 2021.

Alonso dijo: “No ha pasado tanto tiempo. Sé que la gente siempre piensa que he estado en el túnel más oscuro durante décadas, pero fui campeón mundial hace cuatro años [con Toyota en el WEC].

“Sé que no es F1, pero nuestro mundo no se trata solo de F1. Ya sabes, hay muchas cosas hermosas en el automovilismo. Había estado ganando y dominando en WEC hace apenas cuatro años.

“He estado luchando por los podios durante los últimos dos años con Alpine. He estado luchando incluso por las primeras posiciones en Australia el año pasado, la primera fila en la parrilla de Canadá hace como ocho meses.

“Nunca sentí que estaba fuera del Q1 durante 10 años, y ahora, de repente, cobré vida. Siempre he sido competitivo y espero que ahora lo sea un poco más. Pero hasta que ganes, no cambia mucho terminar séptimo o tercero, segundo o undécimo. Eso no cambia: ganas o pierdes”, señaló el asturiano.