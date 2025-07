¿Traición? ¡Hamilton mantiene COMUNICACIÓN con Mercedes!

Toto Wolff reveló en una entrevista con el Wall Street Journal cómo logró mantener una sólida amistad con Lewis Hamilton, a pesar de que el británico se cambió a Ferrari a finales de 2024.

Según Wolff, la salida del siete veces campeón mundial de Mercedes podía haberse tornado casi hostil, pero se esforzaron conscientemente por evitar esa situación.

Hamilton sigue visitando Mercedes durante los fines de semana de carrera y, en varias ocasiones, viaja acompañado por el mismo Wolff, junto a George Russell y Valtteri Bottas.

Estos encuentros mantienen viva la relación entre antiguos compañeros, pues, según Wolff, "cuando él decidió marcharse, las cosas pudieron volverse muy incómodas, casi hostiles, y hablamos abiertamente para evitarlo". A pesar de los cambios, Hamilton continúa siendo un amigo.

Wolff sobre Hamilton

Aunque en la pista compiten – Ferrari y Mercedes están a apenas doce puntos de diferencia en el campeonato de constructores tras doce carreras en la temporada 2025 – Wolff admite que la rivalidad se queda fuera del asfalto.

"En la pista, nuestro objetivo es superarnos; no cabe duda de eso. Pero llevamos doce años de relación y confiamos plenamente el uno en el otro", puntualizó.

El austriaco también ofrece una visión íntima sobre la vida personal de Hamilton, quien en ocasiones le pide consejos sobre sus citas. "Veo el mundo a través de sus ojos: me muestra sus coqueteos y las personas con las que sale, y me pregunta: '¿Debería salir con esta chica o no?' A lo que yo respondo: 'Sí, hazlo y luego cuéntame cómo te fue'", explicó Wolff.

A pesar del cambio de escudería, la relación entre el director del equipo y el piloto de Ferrari se mantiene sólida tanto a nivel profesional como personal.

