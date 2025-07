Le ponen fecha LÍMITE Cadillac para confirmar su nuevo piloto

Un candidato a uno de los asientos de Cadillac en Fórmula 1 ha confesado cuándo se espera que el nuevo equipo decida su alineación de pilotos para 2026.

Los dos conductores que competirán por un puesto en el equipo estadounidense han generado numerosas especulaciones. Entre los nombres mencionados se encuentran Sergio Pérez, Colton Herta, Zhou Guanyu y Mick Schumacher, considerados como posibles opciones para la escudería.

El piloto de reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, también ha mostrado interés en el proyecto Cadillac y ya fijó una fecha límite para conocer su futuro en el equipo.

“En cuanto a plazos, yo tengo claro mi calendario y cuándo necesito definir mis planes para el próximo año”, señaló. Posteriormente, agregó: “Agosto es, más o menos, un buen objetivo para eso”, durante el podcast Beyond the Grid.

Además, confía en que pronto habrá más novedades y está convencido de que su experiencia, tras haber competido en tres equipos distintos, le permitirá aportar valor.

¿Podría Bottas pilotar para Cadillac en la F1?

El piloto finlandés reveló su entusiasmo por el proyecto, afirmando que sería la oportunidad perfecta para construir un equipo desde cero en caso de su regreso a la competición.

“Para mí se trata de un proyecto muy interesante, algo novedoso para la Fórmula 1, un equipo estadounidense con tal vez una visión distinta del deporte”, explicó Bottas.

“Imagínate iniciar desde cero: el equipo arranca desde el principio, lo que te permite influir decisivamente en su dirección. Esa posibilidad resulta muy motivadora y el éxito, cuando llegue, tendría un sabor aún más dulce”, añadió.

En caso de no lograr un asiento en la Fórmula 1, Bottas dejó entrever su interés por competir en la IndyCar. “Si el próximo año no estoy en la F1, tendré que plantearme un plan B. Una opción es la IndyCar y, de ser así, me comprometería a largo plazo”, concluyó.

