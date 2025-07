La LOCURA que planea Aston Martin para dominar la F1

El equipo de Fernando Alonso, Aston Martin. tiene una ambición clara: posicionarse en la cima de la parrilla en el futuro cercano.

Todas las piezas necesarias para alcanzar ese objetivo ya están sobre la mesa. Sin embargo, el reto ahora es encajar cada componente de forma perfecta, según explica el jefe del equipo, Andy Cowell.

Aston Martin ha acumulado 36 puntos tras 12 carreras y, aunque la temporada de este año no ha sido espectacular, la escudería del multimillonario Lawrence Stroll tiene la mirada puesta en el 2026.

La llegada de nuevas regulaciones de motores y un renovado concepto aerodinámico ofrece a los equipos la oportunidad única de dar saltos cualitativos en la clasificación.

Romper la brecha con la competencia suele llevar años, pero al iniciar una nueva era, la situación puede cambiar de la noche a la mañana. Aston Martin se está preparando de manera integral para luchar por la primera posición.

Las piezas del rompecabezas de Aston Martin

La escudería ha construido una fábrica de última generación a poca distancia del circuito de Silverstone, donde ahora opera uno de los túneles de viento más avanzados del mundo. Además, han sumado a Honda como su socio en motores, actualmente octavo en la clasificación. El fabricante japonés ha cosechado importantes triunfos en la Fórmula 1, como cuatro campeonatos mundiales consecutivos con Max Verstappen. Y, sin duda, otro punto a favor ha sido la incorporación de Adrian Newey, el diseñador más exitoso en la historia del deporte, quien llegó tras anunciar su salida de Red Bull Racing el año pasado.

Ahora debemos asegurar que encajemos bien todas las piezas Andy Cowell, jefe de equipo de Aston Martin

Con el respaldo financiero del propietario, todos los elementos clave están ya en su lugar para lanzarse a conquistar la máxima categoría. Esto eleva las expectativas a niveles altísimos, aunque en la Fórmula 1 ser el centro de atención también puede volverse en contra muy rápidamente. "Como bien dices, tenemos todas las piezas", comenta Cowell en exclusiva para GPFans. "Ahora debemos asegurarnos de que encajen a la perfección. Funcionamos como un equipo muy eficiente; operamos todos dentro de un límite presupuestario y tenemos que desarrollar lo más rápido posible."

Andy Cowell

Una lucha entre rendimiento y tiempo

Según Cowell, acelerar los tiempos de desarrollo se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que se compite entre el rendimiento y la eficiencia. "Somos un equipo relativamente joven. Nuestra infraestructura acaba de ponerse en marcha y el próximo año en Melbourne será la primera vez que funcionemos como un auténtico equipo de fábrica. Nos preparamos para trabajar colaborativamente, fijamos objetivos ambiciosos y luego buscamos la forma de alcanzarlos. Surgen ideas ingeniosas y, en un plazo muy corto, hay que determinar si esas propuestas realmente hacen que el coche sea más rápido. Todo debe estar listo para la carrera en un tiempo extremadamente reducido, lo que implica gestionar riesgos con mucha cautela."

Exploramos la delgada línea entre ser audaces y arriesgarnos de manera desmesurada Andy Cowell, jefe de equipo de Aston Martin

Las nuevas regulaciones también suponen un desafío importante por sí solas. "Estamos lidiando con un concepto aerodinámico completamente nuevo. La unidad de potencia se ha actualizado y funciona con combustibles sostenibles de alta tecnología. Son muchos cambios y estamos explorando la fina línea entre la audacia y lo excesivo. Creo firmemente en alcanzar las estrellas y en hacer posible aquello que inicialmente parecía inalcanzable."

La influencia de Adrian Newey

La mentalidad de aspirar sin límites es compartida tanto por el jefe del equipo como por Newey. "Adrian es increíblemente competitivo y no contempla un plan B ni deja lugar a la incertidumbre. Esa palabra no existe en su vocabulario. Me encanta el ambiente que se genera cuando llega con sus ideas, y los ingenieros salen a debatir con cierta inquietud: '¿Cómo lo haremos?'. Y, días después, ver el entusiasmo y la determinación en sus rostros cuando una idea se consolida es lo que distingue a un equipo de fábrica. La estrecha colaboración con Honda ha permitido que la parte trasera del coche esté diseñada de tal forma que ocupe el mínimo espacio, lo que esperamos se traduzca en el mejor rendimiento aerodinámico."

Adrian Newey

De vuelta al tablero de diseño

Cowell continúa: "Todos pueden ver a Adrian en pleno trabajo en su mesa de dibujo. Lo recorrera la oficina y se detiene a conversar con nuestros ingenieros, cuestionando cada detalle. Por ejemplo, se pregunta, '¿es realmente necesario ese escudo térmico? La diferencia de temperatura es mínima, ¿podríamos ahorrar peso y espacio eliminándolo?' Su forma de desafiar a todo el equipo es admirable. Es impresionante cómo una sola persona puede influir en el trabajo de doscientas mentes creativas."

Newey se caracteriza por su estilo tradicional. Aunque la Fórmula 1 es el deporte más innovador del mundo, el diseñador de 66 años prefiere seguir trabajando con lápiz y papel, dejando a un lado las herramientas hiper modernas de la fábrica de Aston Martin. "Me parece fenomenal. Comencé mi carrera de ingeniero dibujando en una mesa y, de hecho, muchos de los instrumentos que usa Adrian los comparto en mi hogar, aunque los míos raramente se utilizan. Valoro su capacidad para comunicar sus ideas de forma clara y concisa. Tener una gran mesa analógica permite ver el panorama general sin perder detalles. Adrian es meticuloso y su pasión por el diseño es realmente contagiosa."

La potencia trasera de Aston Martin

Aunque Aston Martin tiene todos sus aspectos organizados internamente, ganar carreras requiere una unidad de potencia competitiva y fiable. Esa responsabilidad recae en Honda. "En los últimos tiempos, Honda ha conseguido más campeonatos que cualquier otro, y ahora cuentan con una unidad de potencia realmente impresionante", señala Cowell al referirse a la pieza trasera de Red Bull. "Son creativos, perseverantes y sumamente dedicados. Sé lo complicado que es trabajar con motores y lo difícil que resulta mantenerse en la cima en términos de rendimiento y fiabilidad. Espero poder unir ambos aspectos y lograr que todos entiendan las necesidades mutuas. La buena comunicación entre compañeros solo puede mejorar la colaboración en el equipo."

Una alineación experimentada

En cuanto a la plantilla, Cowell no tiene motivo de preocupación. El bicampeón mundial Fernando Alonso y Lance Stroll ya están confirmados para la temporada 2026. "Que tanto Lance como Fernando estén con nosotros para afrontar los cambios en las regulaciones es invaluable. Este fin de semana estuvieron en el túnel de viento de nuestra fábrica junto a Adrian, analizando el concepto del coche y trabajando en la cabina. Su implicación en el desarrollo del coche para este y el próximo año es fundamental", concluye.

No cabe duda: Aston Martin cuenta con todos los recursos necesarios para consolidarse entre los mejores equipos de Fórmula 1. Sin embargo, en un deporte donde cada milisegundo y cada kilogramo marcan la diferencia, la verdadera posición de un equipo solo se revelará el domingo cuando cruce la meta en primer lugar.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!