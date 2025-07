El futuro de Alonso en Aston Martin esta marcado por ¿MERCEDES?

Aston Martin, escudería donde milita Fernando Alonso, ha dado una muy interesante actualización sobre el futuro de los asientos en Mercedes y lo que sucederá con Aston Martin.

Una declaración reveladora de Aston Martin parece haber respondido a la interrogante de si George Russell, una figura en riesgo en la F1, podría tener la oportunidad de unirse al equipo de Silverstone en 2026. Actualmente, Russell corre para Mercedes, pero sus contratos, tanto el suyo como el de su compañero novato Kimi Antonelli, expiran a final de año, dejando su futuro en el aire.

El piloto de 27 años ha estado bajo la lupa durante los últimos fines de semana de carrera, ya que se ha cuestionado si Mercedes planea sustituirlo por Max Verstappen la próxima temporada y más allá. Mientras tanto, el panorama para el propio piloto holandés en Red Bull se torna cada vez más incierto, lo que ha llevado a Russell a plantearse la posibilidad de buscar nuevas oportunidades dentro del paddock.

Martin Brundle, de Sky F1, confirmó recientemente que Russell está en conversaciones con otros equipos en caso de que Toto Wolff convenza a Verstappen de unirse a los Silver Arrows. ¿Podría Aston Martin ser una opción para el ex piloto de Mercedes? Basta con recordar que en la breve historia de su alineación, el propietario Lawrence Stroll ha preferido emparejar a su hijo con un ex campeón de F1, un mérito que Russell aún no ostenta.

La actual alineación de pilotos en Aston Martin cuenta con Fernando Alonso y Lance Stroll

Aston Martin responde a los rumores sobre contratos en F1

El director del equipo de Aston Martin, Andy Cowell, comentó el futuro de sus actuales pilotos, quienes ya están comprometidos con el equipo hasta finales de 2026. A pesar de contar con Fernando Alonso y Lance Stroll para la próxima temporada, Cowell fue interrogado sobre los rumores que vinculan a Russell con un posible asiento en Aston Martin el próximo año.

Cowell explicó: "Tenemos muchísima suerte. Nos espera un recorrido emocionante hacia el 26. Estamos cambiando la unidad de potencia, en colaboración con Honda, y refinando la aerodinámica con la ayuda de Adrian [Newey], además de contar con nuevas instalaciones."

Añadió: "El hecho de tener a Lance y Fernando comprometidos para el próximo año no solo nos permite desarrollar las herramientas necesarias para el 26, 27 y más allá, sino que también contribuyen directamente al concepto del coche."

El directivo continuó: "Las conversaciones en el túnel de viento no se centran únicamente en la forma aerodinámica, sino también en el entorno del piloto. ¿Cuánto espacio hay en la cabina? Adrian suele dejarla bastante justa, es un entorno extremadamente compacto. Esa estabilidad de contar con dos pilotos hasta 2026 realmente nos beneficia."

Con estas declaraciones, Cowell deja entrever que, si Russell está en busca de un nuevo asiento en la F1, es poco probable que lo encuentre en Aston Martin.

