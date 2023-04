Aloisio Hernández

Viernes 14 Abril 2023 10:58 - Actualizada: 15:08

Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, dijo que aunque Sergio Pérez y Max Verstappen son 'bestias competitivas', conocen las reglas dentro de la escudería.

Con los 10 puntos de Checo en Australia, Verstappen estaba ligeramente por delante, pero con 69 puntos del holandés y 54 puntos del mexicano, cualquier cosa puede pasar.

Sobre todo teniendo en cuenta que todavía quedan una veintena de carreras por disputar este año. Recién comenzamos en 2023 y Checo ha demostrado que está la altura para enfrentarse al dos veces campeón mundial.

Checo y Verstappen se han repartido las victorias de las primeras carreras de la temporada

Los fanáticos de la F1 ya probaron esto en Arabia Saudita, cuando el mexicano ganó la carrera y la batalla cara a cara estalló en las últimas vueltas. Verstappen tomó la vuelta más rápida, a pesar de que el equipo le ordenó bajar el ritmo.

Sin angustias

El jefe del equipo aseguró que no está preocupado en absoluto. Max y Sergio saben exactamente lo que está y no está permitido: "No veo por qué esto se convertiría en un problema. Ambos pilotos son bestias competitivas y, al final del día, son solo pilotos, pero saben exactamente cuáles son nuestras reglas.

"El equipo siempre va primero, especialmente en este punto de la temporada. Sabemos que tenemos menos tiempo de desarrollo.

"Necesitamos sumar tantos puntos como podamos y construir una ventaja en el campeonato. Se espera que el resto regrese con fuerza en la segunda mitad de la temporada", declaró.