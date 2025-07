Hamilton aleja a Leclerc de Ferrari y quiere CAMBIAR su ADN

Lewis Hamilton centra todas sus energias en Ferrari para el próximo año, cuando la Fórmula 1 implementará un nuevo reglamento técnico.

El siete veces campeón mundial se unió esta temporada a la Scuderia y declaró a Sky Sports F1 que el coche para 2026 deberá reflejar mucho más su ADN.

Charles Leclerc forma parte del equipo Ferrari desde 2019. En sus dos primeras temporadas, el monegasco tuvo que competir contra Sebastian Vettel, y desde entonces se le considera el encargado de conseguir victorias cuando Ferrari logre construir un coche digno de campeonato.

Aunque el SF-25 sigue siendo complicado de manejar, Hamilton ha insistido en involucrarse más en el desarrollo del sucesor.

Relacionado: Confirman ATAQUES contra Colapinto desde Europa

Dificultades con el SF-25

El piloto británico explicó tras la carrera en Silverstone cuáles son los puntos débiles de su monoplaza: “En las curvas, el coche no se 'engancha' correctamente; no consigue estabilizarse, lo que dificulta enormemente su manejo. En curvas lentas, la dirección simplemente no responde como debería”.

Loïc Serra, ex integrante de Mercedes y ahora director técnico en Ferrari, colabora con Hamilton para mejorar estos aspectos. “Durante esta temporada hemos probado diversas ayudas y ajustes. Charles, que ha contribuido en el desarrollo del coche, ya está familiarizado con estas dinámicas”, concluyó Hamilton.

La intención es adaptar la Ferrari del próximo año al estilo de conducción de Hamilton. “Todavía es complicado. La configuración actual, en cuanto a equilibrio, no resulta cómoda, lo cual es un aspecto que no deseo repetir en el futuro".

"Por eso, colaboro estrechamente con Loïc y con todo el equipo de la fábrica para que el próximo coche refleje mi ADN. Espero que podamos incorporar varias de las características que me gustan”, dijo el piloto de 40 años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!