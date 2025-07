Hamilton no responderá a la EXCÉNTRICA propuesta de una celebridad

Según se comenta, la leyenda de la F1, Lewis Hamilton, habría dejado de lado los avances de una conocida presentadora, a pesar de que ella hizo todo lo posible para convencerlo de salir en una cita.

Amelia Dimoldenberg se ha hecho un hueco en el panorama mediático gracias a su popular programa de YouTube, Chicken Shop Date. En este espacio, entrevista a celebridades del mundo del espectáculo en el ambiente informal de locales de pollo frito.

Las charlas con sus invitados, llenas de humor y a veces de situaciones insólitas, se han convertido en cita obligada para los espectadores. Recientemente, el actor Damson Idris, protagonista de la nueva película sobre F1, se sumó a esta lista de grandes invitados con quienes compartir momentos desenfadados.

Durante la conversación, hablaron sobre el papel que el siete veces campeón del mundo desempeñó en la producción del éxito cinematográfico. Además, Idris aprovechó para preguntar si Amelia había logrado, de alguna manera, un encuentro exclusivo con el piloto de Ferrari.

—Es el tipo más genial del mundo —afirmó Idris—. ¿Alguna vez has salido con él? —En absoluto. Simplemente no contesta.

El piloto Lando Norris ya había causado sensación en el programa de citas humorísticas el año pasado, lo que demuestra el carisma de los protagonistas de la F1.

Aunque a Hamilton le gustaría aparecer en futuras entrevistas, por ahora tiene otros asuntos en los que concentrarse. Su primera temporada con la Scuderia no ha ido según lo planeado, y el piloto de 40 años aún no ha conseguido subirse al podio en la primera mitad de la campaña.

El pasado fin de semana, en el Gran Premio Británico, quedó relegado a la tercera posición tras ser ultrapasado por Nico Hulkenberg de Sauber. Actualmente, Hamilton se sitúa en el sexto puesto del campeonato, apenas un escalón por detrás de su compañero Charles Leclerc.

El deportista no ha ocultado su frustración por las dificultades que enfrenta, y la decepción es palpable después de haber depositado grandes esperanzas en su cambio de marca desde Mercedes.

Con la posibilidad de que su histórica octava corona se vea retrasada por al menos un año, el piloto ya centra sus esfuerzos en asegurar que él y su equipo compitan desde la mejor posición en 2026, cuando entren en vigor las nuevas regulaciones.

