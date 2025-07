Antonelli reconoce estar SUFRIENDO en Mercedes

Andrea Kimi Antonelli aseguró que está sufriendo en su mala racha con Mercedes en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor italiano, en declaraciones publicadas por The Race, dijo lo siguiente sobre su rendimiento de las últimas semanas: "En primer lugar, no sé qué decir. Parece que todo va mal en este momento

"Es difícil encontrar algunos aspectos positivos. Para ser honesto, no estoy muy feliz. Demasiados ceros anotados. Después de Canadá, lo he estado intentando [pero] he estado luchando por encontrar algunos aspectos positivos.

"Parece que nada está funcionando realmente a nuestra manera y solo necesitamos concentrarnos y reiniciarnos e intentar encontrar de nuevo la luz al final del túnel, porque definitivamente no estoy pasando por un buen momento", reconoció.

Relacionado: ¡Quieren SACRIFICAR a Antonelli en Mercedes!

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Reino Unido significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Silverstone no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera, entre ellos el de Kimi Antonelli por un choque con Isack Hadjar.

Ferrari logró mantenerse en carrera, ya que Leclerc y Hamilton aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una grata sorpresa es que Aston Martin pudo sumar con sus dos pilotos, gracias a Fernando Alonso y Lance Stroll.

1. McLaren 460 puntos

2. Ferrari 222 puntos

3. Mercedes 210 puntos

4. Red Bull Racing 172 puntos

5. Williams 59 puntos

6. Kick Sauber 41 puntos

7. Racing Bulls 36 puntos

8. Aston Martin 36 puntos

9. Haas 29 puntos

10. Alpine 19 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!