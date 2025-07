Sainz manda CONTUNDENTE mensaje a Red Bull sobre Verstappen

Aunque Helmut Marko afirmó que la relación entre Carlos Sainz y Max Verstappen se volvió algo tensa en 2015, cuando ambos competían en Toro Rosso, el piloto español insiste en que se lleva muy bien con él.

Sainz se imagina con entusiasmo la posibilidad de trabajar codo a codo con Verstappen y está convencido de que juntos formarían una combinación ganadora.

Sainz y Verstappen debutaron como compañeros de equipo en la Fórmula 1 en 2015, y durante esa temporada, ambos mostraron un rendimiento similar.

Aunque, finalmente fue Verstappen quien dejó una impresión más marcada, logrando dos cuartos puestos y finalizando el campeonato en duodécimo lugar. Por su parte, Sainz ocupó la posición 15 y recaudó dieciocho puntos.

Marko detectó un ambiente tóxico

No es casual que circulen relatos sobre tensiones entre el dúo. “La atmósfera en Toro Rosso era realmente tóxica. Con la estructura que teníamos no veía manera de retener a Carlos en el equipo, lo que lo llevó a pasar por Renault, McLaren y, finalmente, Ferrari. Carlos estaba casi al mismo nivel que Max... casi. Pero al tener que elegir entre uno de ellos, la decisión fue clara”, comentó recientemente Marko.

El propio Sainz discrepa de la visión del asesor de Red Bull. “Lo único que puedo asegurar es que, sinceramente, tengo muy buena química con Max, algo que quizás no se nota a simple vista”, expresó el piloto durante el podcast High Performance.

Sobre la supuesta rivalidad, añadió: “En nuestro primer año en la F1 en Toro Rosso competíamos de forma sana y el enfrentamiento era más deportivo. Hoy en día, la relación ha evolucionado y realmente nos entendemos muy bien.”

El año pasado, Sainz buscaba un nuevo equipo tras conocerse que Lewis Hamilton ocuparía el puesto en Ferrari. Aunque Red Bull apareció como una opción, esa oportunidad se desvaneció.

“Si esa ha sido la razón, no entiendo por qué no me quieren junto a Max, ya que estoy convencido de que juntos formaríamos un dúo muy fuerte en la Fórmula 1”, concluyó Sainz.

