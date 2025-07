Piden regla ANTI Verstappen para las sanciones

Jacques Villeneuve considera el sistema algo peculiar y tiene mucha curiosidad por ver cómo se desenvolverse el campeón mundial en las próximas competiciones.

En las semanas venideras, Verstappen estará bajo una gran presión. El piloto holandés ya acumulaba ocho puntos en su superlicencia, y un incidente con George Russell le sumó tres más.

Con once puntos en total, no puede permitirse ningún error, pues al alcanzar los doce se vería obligado a presenciar una carrera desde la barrera, lo que podría costarle la cita en Austria tras sumar un punto extra en Canadá.

Menos libertad

Villeneuve confía en que el campeón actuará con cautela: "No tengo claro cuándo se anularán algunos puntos, pero seguro que esto influirá en su manera de correr. No se puede competir con la misma libertad si existe el riesgo de una sanción", afirmó el excampeón en diálogo con BetVictor Casino.

Según el canadiense, el método actual está lejos de ser ideal: "Es un sistema extraño. Se puede conducir de manera ruda y agresiva hasta acumular demasiados puntos. No sé si me resulte cómodo, pero sin duda le añade presión –y normalmente él gestiona bien la presión–, así que no debería ser un problema".

"Sin embargo, su enfoque cambiará un poco, ya que hemos visto que, en ocasiones, la penalización no favorece a quien realmente lo merece. Cometer un error leve y aun así recibir un punto, lo que puede llevar a ser descalificado, es muy frustrante."

