Nazario Assad De León

Jueves 13 Abril 2023 15:44

Lewis Hamilton enfrenta el mismo dilema que su gran héroe Ayrton Senna. El brasileño consideró cambiarse a Ferrari en su carrera, pero según Berger, Senna no vio posibilidades de ganar allí y Hamilton duda ir por las mismas razones.

Aunque oficialmente no hay nada entre Hamilton y Ferrari, el vínculo no es tan descabellado. El establo de carreras de Maranello normalmente opta por ex campeones para tirar del carro en Ferrari.

Con Carlos Sainz y Charles Leclerc a bordo, la formación italiana puede tener una dupla prometedora al volante, pero por ahora Ferrari no tiene un líder como lo fue en su día Michael Schumacer o como funcionó Sebastian Vettel en su etapa con el equipo rojo. Además, Hamilton ha trabajado con el director del equipo Frédéric Vasseur en el pasado y este último ahora está a cargo de la Scuderia.

'Puede solucionar el problema de Ferrari'

En conversación con Kronen Zeitung Berger analiza los rumores sobre un posible cambio del siete veces campeón al equipo de Maranello. "Todo piloto quiere pilotar para Ferrari alguna vez. Y casi todos los buenos han estado allí. Ayrton Senna simplemente no fue a la Scuderia porque sabía: nunca podré ganar allí. Tal vez Lewis sienta lo mismo", señala

Según el austriaco, se debe principalmente a las posibilidades de los otros equipos, si Mercedes no entrega un auto ganador en el futuro.

"Si no consigue un auto competitivo en Mercedes, si no ve lugar en Red Bull Racing, entonces tal vez piense: no quiero parar todavía, quiero intentarlo en Ferrari. Tal vez yo pueda resolverlo".

'La lealtad no significa nada en la Fórmula 1'

Hamilton ha hablado varias veces sobre su relación con Mercedes en el pasado. El británico de 38 años ha ganado seis de sus siete títulos con el equipo de Brackley, y Toto Wolff todavía espera que las Flechas de Plata se lleven el octavo título.

Berger también mira la lealtad del piloto, pero el austriaco también conoce las leyes de la Fórmula 1. "Lewis enfatiza que nunca dejaría a su familia Mercedes, pero eso no significa nada en la Fórmula 1. ¡Allí nadie regala las tarjetas!".