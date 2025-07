Un equipo Top de la parrilla actual de la Fórmula 1 encendió los rumores sobre un posible regreso de Sergio Pérez.

Jonathan Wheatley, directivo en Sauber y ex Red Bull, habló con la F1.com sobre el panorama actual del nacido en Jalisco: "Primero, disfruté mucho trabajando con Checo. Tiene una gran personalidad y una actitud vital inmejorable, y punto. No dudo de su ritmo y velocidad. Ha sido algo natural desde el principio.

"Hizo unas carreras increíbles en mi antiguo equipo y no creo que sea un gran obstáculo que haya tenido un tiempo libre entre pilotajes de Fórmula 1, porque cuando sabes cómo hacerlo, sabes cómo hacerlo. Pasé mucho tiempo con él al principio porque quería conocerlo y que se adaptara al equipo.

"Lo que realmente me gustó fue que me presionó mucho en mi rol deportivo. Me presionó muchísimo. Me hizo cuestionar si estaba esforzándome al máximo; no es que me criticara, sino que me retaba de forma positiva, y lo disfruté. Creo que me ayudó a motivarme para mejorar en mi trabajo y me gustaría pensar que tal vez fue recíproco y que el trabajo que hicimos juntos lo ayudó a mejorar en el suyo.

"Está totalmente centrado en el rendimiento y ¿qué esperas de un piloto?", contó.

Relacionado: Red Bull habla de la SALIDA de Verstappen tras despido de Horner y Checo

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!