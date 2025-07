¿Está Mercedes jugando con Verstappen? Lo ÚLTIMO sobre su posible dupla con Antonelli

Juan Pablo Montoya se pregunta quién ocupará el asiento de Max Verstappen en Red Bull Racing si el piloto holandés decide marcharse. ¿O acaso George Russell ya tiene un contrato firmado y Toto Wolff busca, intencionadamente, desestabilizar a la competencia?

De forma totalmente inesperada, esta mañana se dio a conocer una noticia bomba: tras más de veinte años al mando, Christian Horner ha sido despedido de Red Bull Racing.

El equipo prefiere no revelar las razones, aunque aseguran que “Horner siempre formará parte de la historia del conjunto”.

La situación se ha complicado aún más, ya que tras filtrarse la información de que el personal de Red Bull fue informado recientemente, el equipo asociado Racing Bulls anunció que Laurent Mekies pasaría a dirigir Red Bull Racing, dejando al equipo sin comentarios oficiales.

Drama dentro de Red Bull Racing

Se desconoce el motivo exacto de la decisión, pero es sabido que durante el último año y medio el equipo ha sufrido inestabilidad interna y resultados decepcionantes. Max Verstappen podría ser pieza clave en este entramado, según opina Montoya:

“La gran pregunta es: ¿despidieron a Horner porque Max Verstappen se marcha, o lo hicieron para evitar que él se vaya?”, señala en declaraciones para BetVictor Casino.

Durante este tiempo se hablaba mucho sobre la posibilidad de que Horner fuese sustituido, dada la cantidad de tensiones que venían gestándose dentro de Red Bull.

Montoya continúa: “Pero, ¿quién se encargará de reemplazarle? Por ahora, no parece haber ninguna alternativa clara. ¿Acaso se le viene encima Leclerc? No he estado siguiendo la tabla de posiciones, pero si Leclerc se perfila como una opción, quizás... Otra teoría es que George Russell ya podría haber firmado con Mercedes, mientras Toto Wolff procura generar polémica en el resto del pelotón".

"Quizás su contrato para los próximos cinco años esté ya en marcha, lo que estaría encendiendo la mecha de este debate. ¿Qué decisión se tomará al final?”

