Aloisio Hernández

Jueves 13 Abril 2023 10:51

Sergio Pérez dijo que el descanso de primavera en la Fórmula 1 es un buen momento para pasar un rato con su familia, aunque sospecha que la competencia ya está trabajando horas extras para ponerse al día con Red Bull Racing.

Las primeras tres carreras de la temporada de Fórmula 1 ya terminaron y el Gran Premio de China estaba planeado para el próximo fin de semana, pero se canceló debido a las restricciones que rodean la política de coronavirus en el país.

Durante un tiempo buscaron un reemplazo, pero al final no llegó, por lo que la clase real tiene tiempo para trabajar de cara a la cuarta ronda del campeonato que tendrá lugar en Bakú.

La Fórmula 1 va en 2023 con el calendario más ocupado de la historia y Pérez está disfrutando de su tiempo libre: "Creo que es importante que manejemos nuestros niveles de energía lo mejor que podamos. Cada uno hace lo suyo.

"Sabes, no sé lo que hacen los otros corredores y realmente no me importa. Sé lo que es bueno para mí. Yo tengo mis planes que quiero hacer y sí, creo que en cierto modo está bien”, señaló.

El riesgo

Aunque el deporte siempre tiene un mes de descanso, hay diferencias. Durante las vacaciones de verano no está permitido trabajar en los automóviles, pero esa prohibición no se aplica durante las vacaciones de primavera.

Por lo tanto, Checo señala el peligro para Red Bull Racing: "Ayudará a otros equipos a cerrar la brecha. Así que probablemente no sea tan bueno.

“Sí, me tomo unos días de descanso con mi familia. Ha sido un inicio de temporada bastante intenso y luego regreso con el equipo, el simulador, algunos compromisos con los patrocinadores. En la Fórmula 1 nunca hay descanso”, concluyó el piloto mexicano.