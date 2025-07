¿Se cansó de Ferrari? Hamilton ACEPTA que extraña a Mercedes

Lewis Hamilton ha confesado que ha "extrañado" a Mercedes durante su primera temporada en Ferrari, en una revelación sorprendente del campeón de F1.

En la zona de fans de Silverstone, Hamilton habló abiertamente sobre los complicados primeros meses en su nuevo equipo, confesando además que extraña trabajar con su antiguo grupo. “Es increíble verlos con las gorritas rojas”, comentó dirigiéndose al público.

“Cuando tomé la decisión, seguía queriendo a mi antiguo equipo. Echo de menos aquel ambiente, la camaradería en el sector técnico y todo el esfuerzo compartido. Algunas veces paso frente a la sala de ingenieros y al garaje, saludando a Bono y a todos los mecánicos con quienes viví momentos inolvidables.”

“Ha sido un salto de fe un cambio tan grande y este año no ha estado exento de dificultades. Hay muchos aspectos positivos, pero, en definitiva, me encuentro con un coche en el que no he participado en su desarrollo”, añadió.

Relacionado: Italia, DIVIDIDA por culpa de Lewis Hamilton

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado