Las palabras de Cadillac que ayudan aún más al REGRESO de Checo a F1

Cadillac se encuentra cerca de debutar en la parrilla de la Fórmula 1, pero ahora está alegando también por otro equipo en la parrilla, lo que daría más asientos disponibles para pilotos.

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac, sostiene que la Fórmula 1 debe ser un auténtico campeonato mundial, y para ello es imprescindible contar con al menos doce escuderías en la parrilla. Según él, actualmente resulta muy difícil acceder a la máxima categoría del automovilismo.

"Se trata de un campeonato mundial", declaró Lowdon a la prensa. "No es una liga cerrada ni un deporte de franquicias. Aquí se reúnen los mejores equipos y pilotos del mundo para competir a la altura".

"Cadillac se incorporará en 2026 como el undécimo equipo, pero creemos que aún hay margen para sumar más escuderías en una competición tan exigente."

El sistema actual resulta injusto

El Acuerdo Concorde permite la participación de hasta doce equipos, sin embargo, ese límite aún no se alcanza en la práctica. "No se puede hablar de la cima del automovilismo si no se disputa un verdadero campeonato mundial", comenta Lowdon.

"Imagina que en la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos sólo puedan correr dos atletas, mientras que los demás quedan excluidos. Eso no sería aceptable para los aficionados."

Lowdon es muy claro: la entrada a la Fórmula 1 no debe ser libre. "No cualquiera debe poder competir; es necesario demostrar que se está preparado para afrontar los desafíos de este deporte", afirma.

"Construir un monoplaza para F1 es una tarea compleja. El camino para acceder es riguroso, y lo digo por experiencia. Pero si alguien puede demostrar su valía, entonces debe tener la posibilidad de participar. Para los seguidores, una parrilla completa es fundamental."

