Red Bull Racing ha sido rechazado por un piloto que despidieron ante la posibilidad de que sea el reemplazo de Max Verstappen.

Carlos Sainz ha respondido en MotorsportWeek sobre si aceptaría volver al equipo austriaco en caso de que el neerlandés salga en el futuro cercano: "Creo, en primer lugar, que lo que comentas, por el momento, parece ser solo un rumor. No sé cuánto de cierto hay en ese aspecto.

"Williams sabe que cuenta con mi compromiso para los próximos dos años y más allá, si la situación lo permite. Creo en la trayectoria que estamos siguiendo, y sí, tengo mucha confianza en la decisión que tomé.

"Sí, creo que para mí lo más importante siempre ha sido el rendimiento, y el rendimiento está ahí. Veo cosas buenas por venir y el rendimiento del coche de este año, si cabe, ha superado mis expectativas de lo que creía que Williams podría ofrecer para 2025.

"Insisto en que si estuviéramos trabajando ahora, creo que podríamos estar, ambos pilotos, en P8, P9 o P7, P8 en el Campeonato de Pilotos y alejándonos. Pero aún no estamos listos para ejecutar los fines de semana de esa manera. No me preocupa porque sé que todos los miembros del equipo lo saben y estamos trabajando para que todo salga bien.

"Aunque ahora mismo todo parezca extremadamente frustrante y difícil de manejar, han sido 12 carreras en las que, obviamente, ha habido muchos altibajos. Pero confío en la trayectoria que estamos siguiendo y hacia dónde nos dirigimos", señaló.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

