Esta es la FUERTE SANCIÓN que debe cumplir Antonelli en Silverstone

Kimi Antonelli, deberá cumplir una penalización en Silverstone el próximo fin de semana tras la decisión de la FIA sobre su colisión con Max Verstappen.

La primera vuelta del Gran Premio de Austria estuvo llena de emociones, especialmente para el cuatro veces campeón mundial Verstappen, quien no logró superar la curva 3 después de que el Mercedes de Antonelli impactara el lateral de su Red Bull.

Ambos pilotos se retiraron de la carrera y se activó el coche de seguridad, lo que obligó a los comisarios a citar a Antonelli por el choque ocurrido en la primera vuelta.

La FIA ha determinado que Antonelli sufrirá un descenso de tres posiciones en la parrilla para el GP Británico, además de recibir dos puntos de penalización en su superlicencia, siendo esta su primera sanción en la F1.

Antonelli explicó que bloqueó las ruedas traseras en un error involuntario mientras trataba de evitar chocar con Liam Lawson, lo que lo hizo soltar los frenos para intentar maniobras evasivas.

Sin embargo, su coche perdió adherencia y se interpuso en la trayectoria de Verstappen; los comisarios descartaron que la acción de otro vehículo hubiera influido en el incidente.

El piloto de Mercedes fue declarado completamente responsable del choque, motivo por el cual no se aplicó la práctica de indulgencia que, en otros casos de colisiones en la primera vuelta, suele suavizar la sanción. No obstante, se reconoció que la maniobra de Antonelli fue un intento de esquivar el obstáculo y no una entrada deliberada en la curva.

El abandono sin puntos de Verstappen perjudica sus opciones en el campeonato

El hecho de que Verstappen no haya sumado puntos en Austria ha afectado considerablemente sus aspiraciones al título de la F1. El campeón se encuentra ahora en tercer puesto, a 61 puntos del líder, Oscar Piastri, y apenas gana nueve puntos al cuarto clasificado, Russell.

Aunque las matemáticas aún permiten a Verstappen luchar por el campeonato, el dominio de McLaren en Austria demostró que su ventaja en la contienda se mantiene firme, dejando pocas esperanzas para un equipo Red Bull que atraviesa dificultades.

Tras el Gran Premio de Austria, Verstappen ya no está a un punto de recibir una sanción que le impida participar en una carrera, con sus puntos de penalización reducidos a nueve a partir del 30 de junio.

