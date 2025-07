Mercedes prepara GRAN CAMBIO para el GP de Gran Bretaña

Mercedes F1 ha anunciado un cambio sorpresivo en la livrea que lucirán sus monoplazas en el Gran Premio Británico de este fin de semana.

La escudería celebra el 75º aniversario de la Fórmula 1 y rinde homenaje al circuito donde se disputó la primera carrera del campeonato mundial en 1950. Además, esta novedad llega tras el lanzamiento de su nuevo coche conceptual, el CONCEPT AMG GT XX.

La audaz pintura en naranja atardecer, inspirada en los legendarios modelos Mercedes C111 de los años 60 y 70, se aplicará al W16 en Silverstone. Con este diseño renovado, el logo en la nariz y el color del motor adoptan un aspecto totalmente distinto.

Asimismo, los monos de los pilotos George Russell y Kimi Antonelli recibirán sutiles detalles de color, y ambos lucirán cascos de edición especial durante toda la carrera.

Para rendir tributo a la rica historia del equipo, Russell pilotó el mítico W196 en Aintree como parte de los preparativos de la cita británica. Este emblemático modelo también se exhibirá en Silverstone, permitiendo a los aficionados conocer de cerca una de las joyas históricas de la escudería.

This weekend, we celebrate the past, present, and future of the three-pointed star 🙌

To our historic silver, and present black, we add the sunset beam orange inspired by the C111 and the recently launched CONCEPT AMG GT XX 🧡