F1 ha anunciado una asociación con el servicio de suscripción Paramount+ en un acuerdo de varios años.

La confirmación sigue a una exitosa colaboración en deportes y entretenimiento entre las dos partes la temporada pasada.

Esta asociación será visible por primera vez junto a la pista en el Gran Premio de Miami del próximo mes, con una marca física y digital lista para alinearse en la pista.

Esta presencia visible también será visible en Montreal, Spielberg, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas.

F1 afirma que esta última asociación 'reitera el compromiso de F1 de explorar nuevas actividades de participación de los fanáticos '.

Como tal, Se promete que el contenido de Paramount+ 'cobrará vida' en los eventos, con "películas taquilleras y personajes queridos ocupando un lugar central en las áreas Fan Zone.

“Esta asociación ejemplifica el compromiso continuo de la Fórmula 1 de explorar nuevas vías para ayudar a promover el deporte y atraer a nuevas audiencias. Paramount+ y el contenido de su plataforma son muy populares y, al igual que la F1, han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.

"Juntos, utilizaremos nuestras plataformas globales y nuestra experiencia colectiva en entretenimiento para mejorar aún más la experiencia de los aficionados y llevar la Fórmula 1 y Paramount+ a nuevos niveles”, dijo Brandon Snow, director comercial de F1.

