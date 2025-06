Leclerc ve mejorar a Ferrari y lanza una ADVERTENCIA a Verstappen y McLaren

McLaren dominó el fin de semana del Gran Premio de Austria de F1, aunque fue Charles Leclerc quien consiguió subir al podio en la tercera posición. El monegasco se mostró muy satisfecho con su rendimiento en pista.

Tras la carrera, Leclerc analizó su actuación, que se vio opacada al principio al ser rápidamente adelantado por Oscar Piastri.

El artículo sigue tras el video

"Desafortunadamente, el ritmo no estuvo a la altura. En la primera curva intenté recuperar terreno contra Norris, pero él se cerró; luego Piastri se adelantó y, hoy, todos iban demasiado rápidos. No me arrepiento de nuestro esfuerzo, solo que faltó ese extra de velocidad", comentó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Leclerc se excedió en el primer tramo

Leclerc reconoció que en la primera fase de la carrera se esforzó en exceso para mantenerse a la par con McLaren.

"Empecé con demasiada agresividad pensando que era necesario para no quedarnos atrás, pero eso forma parte del proceso. Lo intenté, aunque claramente nos faltó velocidad".

"Hemos implementado algunas mejoras este fin de semana y, por lo visto, están dando resultado. Ahora debemos seguir empujando para poder superar a McLaren, ya que en este momento van muy fuertes", concluyó el piloto.

LET’S GOOO @Charles_Leclerc! Taking home another podium 👏🏆 pic.twitter.com/BQ774EfTrQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 29, 2025

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!