Hamilton tendrá el lanzamiento de un INMENSO evento del GP británico de Ferrari

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, regresa a casa para el emblemático Gran Premio Británico este fin de semana. Será un momento inolvidable, ya que competirá en Silverstone vistiendo el rojo por primera vez en su carrera.

El siete veces campeón busca volver a encantar al público tras la impresionante victoria con Mercedes del año pasado. Y si no cuentas con entradas para la carrera, no te preocupes: Ferrari y Peroni Nastro Azzurro han preparado una experiencia única en Londres para que disfrutes de un ambiente F1 inigualable.

En colaboración con Peroni Nastro Azzurro 0.0% y Ferrari, se organiza una experiencia inmersiva de tres días antes del Gran Premio Británico. Del 3 al 5 de julio de 2025, en Covent Garden, Londres, los aficionados tendrán la oportunidad de vivir de cerca el mundo de la F1, ya seas seguidor de la Scuderia o simplemente busques disfrutar de propuestas gastronómicas originales.

Durante el evento, habrá actividades para todos los gustos. Los asistentes podrán participar en una masterclass de pizza dirigida por el reconocido chef Michele Pascarella –el número uno de Top Pizza Europa–, y en un taller de cócteles con el famoso mixólogo Federico Riezzo.

Aprenderán a elaborar las pizzas identificadas como #16 y #44, así como cócteles con infusión de cerveza, todo ello inspirado en los compañeros de equipo de Hamilton y Leclerc en Scuderia Ferrari HP.

Image Credit: Peroni Nastro Azzurro

Los fans de la F1 podrán disfrutar de emocionantes juegos interactivos de carreras, en los que competirán por premios exclusivos. En el corazón del pop-up, los seguidores de Ferrari encontrarán un coche de exhibición de Scuderia Ferrari HP y réplicas de cascos usados por Hamilton y Leclerc. Además, se presentará una galería de moda cuidadosamente curada con looks inspirados en los pilotos estrella y, para los amantes del cine, una sala especial que promete sorprender.

El pop-up también proyectará una selección de películas favoritas de Hamilton y Leclerc, entre las que destaca "Ferris Bueller's Day Off", en la que el piloto británico tuvo una divertida aparición, celebrada tras el lanzamiento de su versión reimaginada a principios de este año.

Ferrari fans will be treated to Hamilton's #44 pizza and zero alcohol cocktail combo Image Credit: Peroni Nastro Azzurro

El bar Pit Garage ofrecerá Peroni Nastro Azzurro 0.0% durante toda la experiencia, acompañado de la música enérgica de DJs que marcarán el ritmo del evento.

Rob Hobart, director de marketing de Asahi UK, comentó: "Nos enorgullece presentar The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%: Our Grid to London, una experiencia que recoge la pasión, la precisión y el estilo italiano premium que caracteriza nuestra alianza con Scuderia Ferrari HP. Al comenzar nuestro segundo año juntos, nos entusiasma brindar a los fans la oportunidad de acercarse al mundo de la F1 mientras disfrutan del refrescante sabor de Peroni Nastro Azzurro 0.0%."

The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%: Our Grid estará abierto del 3 al 5 de julio en The Stables, Covent Garden. Las entradas son gratuitas y se pueden obtener registrándose en Club Peroni.

