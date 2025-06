Alonso se APROVECHA de este piloto para su gran resultado en Austria

Fernando Alonso terminó en otra excelente séptima posición en el Gran Premio de Austria, pero eso fue gracias a otro piloto de la parrilla.

Como buen piloto experimentado que es, Alonso es capaz de identificar las limitaciones de su monoplaza a la perfección dentro de una carrera, por lo que al terminarla explicó la estrategia que utilizó para sumar puntos de nuevo.

"Era mi única opción, yo iba medio segundo más lento que Lawson y si me quedaba ahí enganchado iba a estar ganando medio segundo por vuelta. Incluso me preguntaron cuando parar y respondí que cuando parara Lawson porque si me dejan solo yo no llevo ese ritmo", declaró Fernando.

"Entonces hoy fuimos la prolongación de Lawson y gracias a ello fue que terminamos dentro de de los puntos en la carrera", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de Austría en 2025?

