VIDEO: Antonelli ACABÓ con la carrera de Verstappen

Max Verstappen vio su carrera terminada antes de completar la primera vuelta del Gran Premio de Austria gracias a Andrea Kimi Antonelli.

El circuito de Spielberg vio rápidamente a tres de los pilotos tener que abandonar la carrera antes de terminar siquiera la primera vuelta de la misma.

Primero fue Carlos Sainz en la vuelta de formación, y después, al momento de ponerse la luz verde de arranque en la carrera, dentro de las primeras curvas de la carrera se dio un choque entre el novato sensación italiano y el cuatro veces campeón del mundo.

En un intento por tomar la curva, Antonelli, perdió ligeramente la referencia de la frenada y terminó llevándose puesta la parte trasera del monoplaza de Verstappen, causando así el final de la carrera para ambos de manera inmediata, y para Verstappen esencialmente quedarse sin aspiraciones en el campeonato de pilotos al verse relegado una vez más.

The view from Kimi's helmet cam as he ran into Max 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/CcHAo4i0W4