Kimi Antonelli, FURIOSO tras su desastre en qualy

Kimi Antonelli quedó furioso luego de los problemas que tuvo durante la clasificación del Gran Premio de Austria

El corredor italiano atendió a los medios de comunicación y dejó las siguientes palabras sobre lo sucedido en la qualy: "Estoy muy decepcionado con cómo fue la clasificación hoy. Tenía potencial y mejoraba vuelta tras vuelta. Por lo tanto, es una verdadera lástima no haber podido completar mi última vuelta.

"Sé que tenía potencial para luchar por los cinco primeros puestos, al igual que George, así que esta se nos escapó. El tráfico siempre es un reto en un circuito tan corto, pero aun así, es frustrante no tener la oportunidad de demostrar lo que podíamos.

"De cara a la carrera de mañana, me siento positivo. El equilibrio general del coche es bueno y lo que he aprendido durante el fin de semana me ha ayudado a mejorar muchísimo.

"Mañana será un día complicado con las altas temperaturas en la pista y la gestión de los neumáticos no será fácil, pero confío en que podremos recuperar posiciones", apuntó.

¿Qué pasó en la qualy del GP de Austria?

Carlos Sainz tuvo una terrible clasificación para el próximo Gran Premio de Austria, mientras que Lando Norris aplastó los tiempos para llevarse la pole.

El McLaren del británico hizo la mejor vuelta en 1:03.971 segundos, superando por 0.521 segundos a Charles Leclerc. Detrás se quedó Oscar Piastri, por delante de Lewis Hamilton y George Russell.

Una bandera amarilla perjudicó a Max Verstappen en los minutos finales de la Q3 y eso lo hizo quedar detrás de Liam Lawson. El resto del top 10 fue Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli y Pierre Gasly.

Fernando Alonso se quedó al borde de pasar a Q3 y arrancará en 11º lugar, por otro lado, Franco Colapinto salió del fondo y estará en la decimocuarta posición. Finalmente, las decepciones del día fueron Yuki Tsunoda y Carlos Sainz, quienes fueron eliminados en la Q1.

