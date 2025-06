Brad Pitt DEFIENDE a Checo tras su brutal salida de F1

Brad Pitt ha defendido a Checo Pérez y ha expresado su inesperado "cariño" por el piloto tras su salida del deporte.

Este reconocido actor de Hollywood, de 61 años, se ha convertido en un visitante habitual del paddock durante los últimos años, participando activamente en la película producida por Lewis Hamilton, en la que interpretó a Sonny Hayes.

Sin embargo, el siete veces campeón mundial no fue el único piloto admirado por Pitt durante el rodaje, ya que también destacó a otra estrella inesperada. Al ser consultado por Reforma sobre las similitudes entre su personaje y el piloto mexicano Sergio Pérez, el actor manifestó su aprecio por el exastro de la F1 y su decepción por su despido de Red Bull a finales de 2024.

"¿Estás bromeando? Me encanta Checo. Aunque no me gustó cómo terminó la temporada pasada para él, resulta inevitable involucrarse emocionalmente con estos pilotos", afirmó Pitt.

"Son, sin duda, los mejores del mundo. Este deporte exige mucho más a sus pilotos que nuestra industria del cine, que siempre creí haber sido la más exigente. Los pilotos deben contar con una piel mucho más gruesa que la nuestra", agregó.

Lograr un puesto entre tan solo 20 en la parrilla es un mérito enorme, y pilotar uno de los mejores coches del campeonato eleva a cualquiera a otra categoría. Sin duda, Pitt siente una gran curiosidad por conocer el próximo paso de Checo Pérez.

Pitt podría tener motivos para celebrar en 2026, ya que Pérez se perfila como uno de los favoritos para conseguir un codiciado escaño en el nuevo equipo de F1, Cadillac.

El equipo estadounidense se unirá al campeonato el próximo año, aunque aún no han confirmado su alineación de pilotos. Entre los nombres considerados se encuentran exestrellas de la F1 como Valtteri Bottas, Mick Schumacher y también el piloto de IndyCar Colton Herta.

El asesor de Cadillac, Mario Andretti, aseguró que Pérez es uno de sus candidatos, pese a que el equipo se mantiene reservado sobre los detalles de las negociaciones. Pérez fue despedido de Red Bull a finales de 2024 después de no poder igualar el rendimiento de su compañero Max Verstappen, lo que contribuyó a que la escudería descendiera al tercer puesto en el campeonato de constructores.

No obstante, sus reemplazos posteriores, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, tampoco han logrado destacar en el segundo asiento, lo que ha vuelto a impulsar la valoración del piloto mexicano.

La película se estrenará a nivel internacional el 25 de junio y llegará a Norteamérica dos días después, el 27 de junio.

