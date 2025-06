¡No quieren un McLaren! La ADVERTENCIA de Mercedes a Antonelli y Russell

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha destacado la importancia del trabajo en equipo en la Fórmula 1 y advierte a sus pilotos que actuará sin piedad si alguien no se compromete con ese espíritu.

Wolff es uno de los responsables más exitosos en la F1. El austriaco dominó la categoría entre 2014 y 2021 con el equipo de Mercedes, impulsando a estrellas como Lewis Hamilton al estrellato mundial.

Según él, el rendimiento no depende únicamente de los pilotos, sino de cada miembro del equipo.

Por ello, si alguien actúa de manera contraria, empezando por los pilotos Goerge Russell y Andrea Kimi Antonelli, tomará medidas contundentes para corregirlo.

¿Cuál es la exigencia de Toto Wolff a Mercedes?

"Creo que los mejores pilotos son también inteligentes a nivel social y emocional", expresó durante una entrevista en Bloomberg Hot Pursuit.

"Saben cómo desenvolverse en el paddock, están enfocados en su carrera y mantienen la concentración sin caer en el egoísmo. Lewis Hamilton es un gran jugador de equipo y el piloto más exitoso de la historia. Michael Schumacher, por su parte, supo forjar un equipo en Ferrari que lo llevó a alcanzar éxitos extraordinarios."

Wolff añadió: "Desde el primer día en la Fórmula 1, no he diferenciado entre los pilotos y el resto del equipo. Siempre he sostenido que contamos con 2500 superestrellas, ya sea en el garaje, en la limpieza, en el departamento de aerodinámica o al volante".

"No voy a tratarte de manera distinta. Si muestras actitudes egoístas que pongan en peligro nuestro éxito conjunto o dañen la imagen de la marca, actuaré sin dudarlo. En ese momento, no tendrás cabida en este equipo", sentanció.

