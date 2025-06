Hamilton salvó a esta FIGURA de ser eliminado de la F1

Sky Sports F1 cuenta con la presencia de voces legendarias. Así lo afirmó el comentarista David Croft, quien reveló que la estrella de Ferrari, Lewis Hamilton, hizo posible que ni él ni el icónico Martin Brundle sufrieran un destino infausto en el estreno del nuevo largometraje de F1.

En esta cinta, las inconfundibles voces de ambos se emplean para narrar momentos dramáticos, e incluso parte de su auténtico comentario ha sido utilizado en el tráiler de la película.

Ambos profesionales llevan años en el mundo de la F1. Croft y Brundle se unieron a Sky Sports F1 en 2012, cuando la cadena obtuvo los derechos de transmisión en Reino Unido, pero su historia en el deporte se remonta mucho más atrás.

Por ejemplo, Brundle ofreció su primer grid walk en el Gran Premio Británico de 1997 para ITV, un segmento que se ha convertido en un símbolo de la categoría. Con 66 años a cuestas, Brundle acumula incontables momentos memorables y divertidos durante estas caminatas por la parrilla.

Hamilton, por su parte, ostenta un crédito de producción en la nueva película y ha recibido elogios de los realizadores Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, quienes apostaron por mantener la autenticidad en la narración del film.

Según Croft, esta aproximación incluía el uso de comentaristas reales en lugar de actores, decisión por la que el siete veces campeón le tiene en alta estima.

"Si no fuera por Lewis, yo no estaría en la película", comentó Croft a Sky Sports durante la premier del film. "Se reunió con Jerry Bruckheimer y Joe Kosinski y les dijo: 'Si quieren que la narración sea auténtica, olvídense de contratar a un actor. Con Martin y conmigo, tendrán la verdadera voz'. Me alegra profundamente que los productores hayan compartido la opinión de Lewis. Hace un par de años le ofrecí las gracias y él me respondió: 'No hace falta', a lo que yo le contesté que sus palabras significaban mucho para mí."

¿De qué trata la película de F1?

Croft y Brundle serán las voces que acompañen la feroz contienda entre Sonny Hayes y Joshua Pearce durante un duelo memorable en APX GP. En esta historia, Hayes es interpretado por la superestrella de Hollywood Brad Pitt, y Pearce toma forma a través del actor británico Damson Idris. La película, que también cuenta con las actuaciones de Kerry Condon y Javier Bardem, promete mantener el ritmo de la emoción sobre ruedas.

El relato se centra en Hayes, un ex piloto de F1 que es convencido de volver a la competición para formar parte del recién creado equipo APX GP, compitiendo codo a codo con el novato Pearce.

De esta manera, se desata una rivalidad llena de intensidad y pasión, con un trasfondo que rinde homenaje al mundo real de la F1. Además, diversos rostros reconocibles del automovilismo hacen acto de presencia en esta aventura cinematográfica, filmada durante varios fines de semana a lo largo de las temporadas 2023 y 2024.

Los pilotos del grid de 2025 ya disfrutaron de una proyección privada del film, y las primeras críticas han empezado a llegar, generando gran expectación. ¿Cuándo podrás tú sumergirte en esta esperada superproducción?

El estreno internacional está programado para el miércoles 25 de junio, día en el que la película llegará a los cines del Reino Unido. Apenas dos días después, el 27 de junio, la cinta se estrenará en Estados Unidos y Canadá.

