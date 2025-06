Hamilton revela un sentimiento ROMÁNTICO a medida que se fortalece en Ferrari

Lewis Hamilton ha expresado el profundo cariño que siente por su nuevo entorno en Ferrari.

El siete veces campeón del mundo en Fórmula 1 se incorporó al equipo en enero. Aunque en pista los resultados aún no cumplen las expectativas, el piloto británico disfruta de su estancia en Maranello.

Hamilton sigue residiendo en Mónaco y reparte su tiempo entre allí, su hogar en el Reino Unido y Maranello, donde transcurre gran parte de su semana laboral. A sus 40 años, se nota que se está adaptando a la perfección a su nuevo ambiente.

Además de aprender algunas palabras en italiano, ya está forjando vínculos con el personal de la fábrica, todo mientras Ferrari se prepara para soñar con un título mundial en 2026.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá, el piloto compartió a los medios sus impresiones sobre viajar a Italia y conocer las instalaciones de Ferrari en Maranello.

"Es realmente asombroso. Me encanta viajar a Italia. Aún no he decidido si establecerme allí, y reconozco que mi dominio del idioma aún puede mejorar; es algo en lo que sigo trabajando", confesó Hamilton.

"Pero lo que más me fascina es Maranello. Cuanto más descubro de Italia, más me enamoro de su cultura, de su arquitectura y del ambiente tan romántico que se respira en cada rincón."

Los retos de Hamilton en Ferrari

Hasta el momento, el británico no ha logrado subirse al podio con su nuevo equipo, mientras que su compañero Charles Leclerc ha alcanzado tres podios en 2025. El siete veces campeón ocupa actualmente una modesta sexta posición en el campeonato de pilotos, tras 10 fines de semana de competición y con 25 puntos de diferencia respecto a Leclerc.

Ferrari esperaba que la incorporación del piloto de 40 años les impulsara a conquistar su primer título mundial desde 2008, pero el equipo se encuentra ya 191 puntos por detrás de McLaren en el campeonato de constructores.

La presión recae ahora sobre Hamilton para rendir mejor en la segunda mitad de la temporada 2025, especialmente tras las recientes declaraciones del ex piloto Ralf Schumacher, quien insinuó que el británico podría dejar la Fórmula 1 antes de que finalice su contrato con Ferrari.

Para 2026 se introducirán nuevas regulaciones en la competición, y Ferrari confía en poder ofrecer a sus pilotos un monoplaza más competitivo que les permita luchar por victorias en las carreras y campeonatos.

