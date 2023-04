Ángel Armando Castellanos

Martes 11 Abril 2023 07:42

Sergio Checo Pérez volverá a McLaren o correrá en Haas en 2026. Eso es lo que piensan Matt Gallagher y Tommy Bellingham.

Ambos hicieron sus predicciones de las alineaciones de los equipos en el podcast P1 with Matt & Tommy. Ninguno ve al mexicano en Red Bull para cuando entren en vigor las nuevas reglas de la Fórmula 1.

Fueron comentando sus pronósticos yendo de abajo hacia arriba en la clasificación actual de constructores.

Haas

"Para Haas me he ido muy a la izquierda y apuesto por Sergio Pérez y Andrea Kimi Antonelli. Él está corriendo en las categorías inferiores de la Fórmula 1, en series regionales.

"Para ese punto él tendrá unos 20 años y Sergio Pérez, mucha experiencia y creo que Sergio tal vez querrá seguir en la Fórmula 1 un poco más de tiempo, pero ahora Haas no tiene el mejor coche, aunque Dios sabe si tal vez son los mejores en 2026, o tal vez ya ni siquiera existen", consideró Bellingham.

McLaren

"Mi alineación en McLaren son Sergio Pérez y Oscar Piastri. Pienso que Pérez ya tendrá algunos años y dentro de dos años Red Bull seguramente lo reemplazará con algún talento más joven. Creo que él no habrá terminado su etapa en la Fórmula 1.

"Creo que querrá seguir corriendo unos años más en el 2026 y McLaren tal vez quiera su experiencia y Pérez no habrá olvidado que estuvo en McLaren por un periodo corto de tiempo, así que no se puede decir que nunca estuvo ahí. Y me imagino que a McLaren no le estará yendo tan bien en ese momento y buscará a alguien que esté feliz de correr ahí en ese momento, y Pérez lo estará", expresó Bellingham.

Por otra parte, ambos creen que Carlos seguirá compitiendo en la Fórmula 1, pero sus ideas son realmente opuestas.

Tom piensa que hará pareja en Audi con Mick Schumacher. Matt apuesta a que seguirá en Ferrari en dupla con Charles Leclerc.