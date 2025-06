Red Bull reconoce el GRAN ERROR que cometieron con Checo

Es innegable que ya se perciben las dudas respecto al rendimiento de Yuki Tsunoda en Red Bull, remarcando el error que significó dejar ir a Checo Pérez.

El piloto japonés, aunque indudablemente rápido, aún no ha cumplido con las expectativas del equipo, lo que deja en el aire su futuro en la escudería. Helmut Marko no ha escatimado palabras sobre el comportamiento inestable del joven corredor.

Tras sustituir a Liam Lawson después de apenas dos fines de semana, Tsunoda hizo su debut en la Gran Premio de Japón con Red Bull. En Bahréin logró superar la primera fase de clasificación hasta ubicarse en la décima posición y, además, consiguió sus primeros puntos del año al terminar noveno.

Sin embargo, su falta de constancia en las sesiones de calificación –en las últimas cuatro ocasiones no llegó a disputar la Q3– ha contribuido a que el equipo caiga al cuarto puesto en el campeonato de constructores.

Situación especial

En una entrevista para The Inside Track de la BBC, Marko reconoció las dificultades del joven piloto: "Correr al lado de Max es todo un desafío. Yuki comenzó con buen pie, pero no alcanzó los éxitos que esperábamos. No obstante, suele estar a apenas unas décimas de distancia de Max los viernes, algo que no habíamos visto en años. Ahora debe convertir esa velocidad en puntos".

Por el momento, el piloto japonés apenas ha sumado puntos con el equipo austriaco, ubicándose en el decimoquinto puesto del campeonato, lo que resulta aún más llamativo si se compara con las destacadas actuaciones de Sergio Pérez.

La presión sobre Tsunoda se intensifica, alimentada, entre otras cosas, por los rumores de una posible sustitución por Isack Hadjar. Aun así, el asesor austriaco se muestra esperanzado:

"El joven tiene talento y ha mejorado, incluso en su forma de enfrentarse a las situaciones. Todos sabemos lo impulsivo que puede ser en la radio, pero ha aprendido de ello y es un corredor muy veloz. Ahora lo fundamental es que organice sus actuaciones en pista, sin intentar superar a Max, lo que sería una tarea imposible. Creo que ya ha interiorizado esa realidad y espero que pronto sume muchos puntos".

