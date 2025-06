Colapinto se quita OTRO rival en Alpine

Juan Pablo Montoya ha notado que Alpine ahora es un aspirante a la F1 de no mencionar ante la inminente decisión sobre el futuro de Franco Colapinto.

Pero Montoya ha notado que un posible sustituto ha sido completamente olvidado. El ex piloto colombiano advierte que Alpine ya no menciona a Paul Aron desde que Oliver Oakes dejó el equipo.

El piloto reserva Paul Aron era señalado como el siguiente en la lista para tener su oportunidad en la F1 si Colapinto no impresionaba con Alpine.

Sin embargo, el ex piloto colombiano ha notado que el estonio no ha sido mencionado durante algún tiempo y eso beneficia al argentino.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre Franco Colapinto?

En declaraciones a AS Colombia, sospecha que Oliver Oakes estaba presionando mucho para que Aron tuviera una oportunidad. Montoya dice que Alpine ya no menciona al joven de 21 años desde su marcha.

“Paul Aron sigue ahí, pero la gran diferencia entre Paul Aron en este momento y Franco es que Paul no cuenta con el apoyo financiero que Franco tiene, no tiene la fuerza económica que lo respalda, y eso marca la diferencia.

“Entonces, no sé, es porque volvemos a lo mismo, y algo que no le gusta a Paul, que ya ha perdido mucho, es que quien lo impulsaba era Oliver Oakes".

“Sin Ollie Oakes, las cosas van a ser un poco diferentes. Desde que Ollie Oakes se fue, no se oye nada, no lo mencionan, no forma parte de la conversación en absoluto", finalizó.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!