Antonelli recibe ESPECTACULARES noticias de parte de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha recibido grandes noticias de parte de Mercedes, ya que el equipo ha dejado que la Fórmula 1 es la prioridad

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, declaró que la marca alemana estaría dispuesta a regresar a las 24 Horas de Le Mans, pero su equipo solo lo considerará si se elimina la Balance of Performance (BoP).

La BoP se implementó para igualar el rendimiento entre los distintos coches en la carrera, ajustando variables como el peso, la potencia o la aerodinámica. La idea es que ningún equipo obtenga ventaja alguna basada únicamente en las características de su vehículo.

En el podcast de Bloomberg Hot Pursuit, Wolff explicó: “Le Mans... yo soy un piloto de corazón. Las 24 Horas de Le Mans son una de las carreras más importantes a nivel mundial. Para mí, la Fórmula 1 es –por supuesto, con cierto sesgo– lo mejor que existe".

Reúne a los pilotos de élite, los coches más veloces y los circuitos más espectaculares. Pero si me preguntan por lo que sigue, mi respuesta es: las 24 Horas de Le Mans y la Indy 500. Y para los verdaderos aficionados, las 24 Horas de Nürburgring representan la cima del automovilismo.”

Carreras de resistencia

Mercedes participó en el pasado en esta legendaria carrera, pero Wolff aclara que por ahora no está en sus planes volver a competir en ella. “Actualmente, concentramos todos nuestros esfuerzos en la plataforma principal, es decir, la Fórmula 1, que llega al 99% del público".

"Todo lo demás se queda en segundo plano. Por el momento, competimos en la categoría GT3 con Mercedes, lo cual consideramos un programa orientado a clientes”, comenta.

Además, la BoP le resulta especialmente molesta: “No nos gusta la Balance of Performance. No aceptamos que otros determinen nuestra potencia, consumo energético, peso o capacidades al volante… Dedicas cientos de horas, dinero y esfuerzo a desarrollar el coche más rápido, y de repente te imponen diez kilos de lastre. Eso no es lo que queremos; lo que anhelamos es construir el coche más veloz.”

Wolff añade que un sistema similar al de la Fórmula 1, basado en un techo presupuestario, sería una alternativa mucho más justa: “No puedes gastar más allá de lo que se estipule, digamos, 30 o 40 millones, y dentro de ese límite tienes total libertad. Claro que hay normas, pero nadie tiene que engañar durante las pruebas o las clasificaciones. Eso es lo que define al verdadero automovilismo".

"Si se implementara algo así, consideraríamos sin dudar Le Mans. Sin embargo, con la BoP actual—donde los oficiales deciden si un coche es demasiado rápido y le añaden o quitan peso al azar—no es algo que nos convenza.”

