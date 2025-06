La última señal del DESPRECIO de Sainz hacia Ferrari

Carlos Sainz ha dejado una nueva declaración en la que queda de manifiesto su desprecio actual hacia Ferrari.

La sorprendente confesión de una estrella de la F1 ha dejado claro que, pese a contar con una impresionante colección de algunos de los mejores superdeportivos del mundo, el Golf GTI sigue reinando absoluto.

En 2024 se confirmó uno de los mayores cambios de pilotos en la categoría, cuando Lewis Hamilton se confirmó rumbo a Ferrari, situación que desplazó a Carlos Sainz.

El piloto español, que abandonó la Scuderia tras cuatro temporadas al volante junto a Charles Leclerc, ya se está adaptando a su nueva etapa en Williams. Mientras algunos podrían haberse sentido desanimados por el salto a un equipo menos prestigioso, Sainz supo afrontar el reto con determinación.

En sus primeros años en la F1, Sainz compitió para el equipo filial de Red Bull, Toro Rosso, y para Renault, antes de pasar por McLaren y Ferrari. Durante esa etapa, llegó a acumular una valiosa colección privada de vehículos, pero en una entrevista reciente explicó por qué prefiere conducir su Golf GTI por encima de cualquier otro coche.

En un reciente episodio del El Cafelito Podcast, el piloto analizó su relación con la fama desde sus inicios en el deporte y destacó su predilección por el modesto hatchback.

¿Qué coche conduce Carlos Sainz?

"Yo no me considero un Justin Bieber, ni creo ser una celebridad", señaló. "Seguro que al verme al volante de un Ferrari piensas: 'Claro, cumple con esa imagen'. Pero la verdad es que lo compré simplemente porque me enamoró", continuó, refiriéndose al Ferrari 812 Competizione, al que calificó como "el coche más espectacular que he visto".

A pesar de su apego por la ingeniería italiana, Sainz sigue manteniendo su pasión por el Volkswagen Golf GTI (Mk6) del 2012, vehículo que conduce desde los 18 años.

"Hoy he llegado en mi Golf, el que siempre he tenido, y siempre he sido fiel al Golf GTI", confesó durante el podcast. "Es el Golf GTI que mis padres me regalaron cuando tenía 18 años".

Cuando le preguntaron por qué sigue eligiendo el Golf en lugar de alguno de los muchos superdeportivos de su colección, Sainz explicó: "Porque no quiero que me vean en Madrid al volante de un Ferrari. De hecho, tengo el Ferrari aparcado; no lo uso. Por eso opto por el Golf, ya que no me gusta llamar la atención."

