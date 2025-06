Antonelli en un intercambio EXTRAÑO después de un examen importante

La estrella de Mercedes en Fórmula 1, Kimi Antonelli, se vio envuelto de inmediato en una situación insólita al presentar su examen final, marcando el cierre de su etapa escolar.

El joven dio la bienvenida a un nuevo capítulo al salir del aula, emocionado por dejar atrás los estudios y dedicarse por completo a las carreras. Sin embargo, la prensa italiana no tardó en rodearlo para inquirir sobre cómo había ido el examen.

El piloto de 18 años ha superado todas las expectativas en su temporada de novato. Actualmente ocupa el séptimo puesto en el campeonato de pilotos, sumando 63 puntos en sus primeros 10 fines de semana de Gran Premio, y logró alcanzar su primer podio en Canadá.

Además, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en conseguir la pole position en la historia de la F1, al asegurar la primera fila en el Gran Premio de Miami para la carrera sprint.

En el Gran Premio de Imola, el prodigio invitó a sus compañeros de clase al circuito, donde fueron vistos recorriendo el paddock y apoyando a este talentoso adolescente, demostrando la gran ilusión que despierta su carrera.

Recientemente fue fotografiado saliendo por última vez de un aula tras culminar sus exámenes finales. El joven italiano comentó con seguridad: "Hice lo mejor que pude. Ahora solo me queda esperar los resultados. Estuve bastante nervioso porque conté con poco tiempo para prepararme. Esto marca el final de mi etapa escolar y ahora puedo centrarme por completo en la competición."

Mientras tanto, Alessandra Regina, coordinadora de la clase de Antonelli en el Instituto Técnico Salvemini di Casalecchio di Reno, cerca de Bolonia, también ha elogiado al piloto. "Aunque Kimi siempre ha tenido numerosos compromisos deportivos, nunca perdió de vista sus estudios ni el objetivo de rendir sus exámenes finales", declaró a la agencia ANSA.

"Estamos muy felices y orgullosos de que Kimi se alce junto a sus compañeros en estos exámenes finales. Es un chico muy humilde y cuenta con todo el apoyo de sus compañeros."

Aunque Antonelli ha impresionado en Mercedes, su futuro a largo plazo en la Fórmula 1 aún es incierto, ya que su contrato finalizará al concluir esta temporada.

La misma situación se presenta con su experimentado compañero de equipo, George Russell. Se cree que no pasará mucho tiempo antes de que Mercedes decida renovar los vínculos contractuales con ambos pilotos.

Juntos, han posicionado a Mercedes como el rival más cercano de McLaren en el campeonato de constructores, y el motor W16 muestra signos de poder competir por victorias en ciertos circuitos del calendario.

Antonelli aspira a seguir los pasos de su predecesor en Mercedes, Lewis Hamilton, y confía en conseguir al menos una victoria en su temporada de debut en este deporte.

kimi just after he finished his exam!! pic.twitter.com/zLZHMKGfJH