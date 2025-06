El EMOTIVO mensaje de la familia de Kimi Antonelli

La familia de Andrea Kimi Antonelli mandó un emotivo mensaje luego del podio conseguido por el corredor de Mercedes.

En una charla con Il Resto del Carlino, la madre del joven piloto dijo lo siguiente sobre su última actuación: "Vimos el Gran Premio por televisión. Y quizá no lloré porque no me lo esperaba.

"Me costó un poco comprender lo que había hecho Andy —así lo llamo, no puedo llamarlo Kimi—. Cuando lo comprendí, pensé en él, en su alegría. Los deportistas, en cualquier nivel, están ligados a los resultados.

"Un tercer puesto, tan pronto, es realmente hermoso", confesó la mamá de Kimi en una emotiva entrevista.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Canadá?

El Gran Premio de Canadá entregó una carrera donde George Russell ganó cómodamente, pero en los puestos de atrás se dieron con todo. Oscar Piastri y Lando Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como claro vencedor y más líder del campeonato que nunca.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, logró hacer historia al lograr el primer podio de su carrera en F1. Los pilotos españoles tuvieron una tarde muy buena, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz arañó el décimo lugar.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Vamos a revisar cómo quedaron las posiciones del Mundial tras la carrera en Montreal.

