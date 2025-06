Las palabras de Mercedes que PREOCUPAN a Antonelli y Russell

¿Hay algo entre el equipo de Fórmula 1 de Mercedes y Max Verstappen? El director del equipo, Toto Wolff, parece creer que sí, según sus recientes declaraciones a la prensa.

Los equipos de Red Bull Racing y Mercedes se han enfrentado en más de una ocasión en el pasado. La rivalidad alcanzó su punto máximo en 2021, cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron una lucha encarnizada por el título mundial.

Durante esa temporada, se lanzaron críticas de ambos lados, tanto por parte de los jefes de equipo como de los propios pilotos.

Wolff defendía sin reparos a Hamilton, mientras Christian Horner hacía lo propio con Verstappen. Aunque el tono entre ellos se mantuvo en general respetuoso, no faltaron los comentarios mordaces.

¿Ha vuelto Wolff a lanzar su ofensiva?

Red Bull Racing atraviesa actualmente una etapa complicada, lo que ha provocado dudas sobre el futuro de Verstappen. Aunque tiene contrato con el equipo hasta finales de 2028, el piloto holandés es vinculado habitualmente a posibles cambios hacia Aston Martin o incluso Mercedes.

Con esto en mente, Wolff se refiere cada vez más a Verstappen como si fuera parte de su escuadra, en un aparente intento de acercamiento. Quizá se trate de una estrategia para mantener abiertas las puertas en caso de que surja una oportunidad.

Una crítica que es un cumplido

Poco tiempo después de ver las imágenes de un incidente reciente, Wolff admitió que Verstappen simplemente “la regó”. Sin embargo, sus palabras son a la vez una crítica y un elogio velado: “He detectado un patrón en los grandes del deporte: a veces se necesita que todo el mundo esté en tu contra para rendir al máximo. Los grandes ni siquiera perciben que realmente el mundo no va contra ellos. Claro, a veces simplemente cometes un error.”

Estas declaraciones recuerdan cómo Wolff solía resguardar a sus pilotos, dándoles un giro positivo a sus equivocaciones, como ocurrió con Hamilton en 2021.

Wolff coloca a Verstappen en segundo plano en una dura crítica a Red Bull

Tras el fin de semana de carreras en Canadá, Wolff ofreció a Verstappen un elogio envuelto en dureza. Durante el estreno de F1: The Movie, cuando le preguntaron sobre las protestas de Red Bull Racing contra George Russell por el polémico incidente detrás del coche de seguridad, no se guardó nada. Calificó esas reclamaciones de “mezquinas”, “innecesarias” y “vergonzosas”. Luego explicó: “Una de las protestas se retiró de inmediato porque era completamente absurda, y la segunda nos costó cinco horas por algo tan vago como ‘conducta antideportiva’. ¿De qué se trataba? ¿Quién inventa esas excusas? Estoy convencido de que esa idea no fue de Max. Es un piloto, y jamás presentaría una protesta por algo tan trivial.”

¿Nuevos sentimientos en juego?

No pretendo afirmar que exista algún conflicto entre Verstappen y Mercedes. Sin embargo, teniendo en cuenta que George Russell aún no tiene contrato para 2026, la forma en la que Wolff se ha expresado recientemente resulta muy llamativa. Quizá haya algún interés oculto o simplemente desea mantener una relación cordial con el cuatro veces campeón para futuras oportunidades. No es ningún secreto que en ocasiones ha intentado atraer a Verstappen a Mercedes y que en el pasado han mantenido conversaciones al respecto.

Sea como fuere, Wolff parece estar volviendo a coquetear con el campeón, a pesar de haber asegurado recientemente haber dejado atrás esas intenciones. Quizá se tratara de una estrategia de “difícil de conseguir”, pero algo le dice que este mensaje no ha pasado desapercibido para Max.

